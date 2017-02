später lesen Kevelaer Jugendliche manipulieren Bahnschranke - Auto beschädigt Teilen

2017-02-03

Es ist der Alptraum jedes Autofahrers: Die Schranken öffnen sich am Bahnübergang, man fährt los, und plötzlich senken sich die Schranken wieder. So erging es am Donnerstag Ruth Weyenberg aus Weeze am Bahnübergang in Kevelaer. Sieben Jugendliche hatten sich auf der anderen Seite an die Schranke gehängt und dadurch den Öffnungsmechanismus blockiert. Der Balken senkte sich wieder und setzte mehrfach auf dem Autodach auf. Die 59-Jährige bekam einen Riesenschreck. "Ich dachte: Warum geht die Schranke wieder herunter? Kommt jetzt noch ein Zug?"