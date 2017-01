später lesen Essen Kältefrei für Schüler an Essener Berufskolleg Teilen

An einem Berufskolleg in Essen-Huttrop findet seit einigen Tagen für mehrere Klassen kein Unterricht statt. Weil eine Heizung kaputt ist, ist es in den Klassenzimmern schlicht zu kalt. Ab heute will sich das Robert-Schmidt-Berufskolleg mit einem mobilen Heizgerät behelfen, bis die Heizung repariert ist. "Die Schule unterrichtet wieder im vollen Betrieb", sagt eine Sprecherin der Stadt Essen gestern.