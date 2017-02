Düsseldorf: Karnevals-Kostüme im Preisvergleich

Ohne Verkleidung geht an Karneval gar nichts. Wer wenig Geld dafür ausgeben möchte, ist mit Accessoires wie bunten Haarreifen am besten versorgt. Schon ab knapp zwei Euro verwandeln diese die Feiernden in Marienkäfer, Bienen oder Schmetterlinge. Auch Hüte, ab etwa fünf Euro, sind beliebt. Ebenso Perücken, die es beispielsweise bei Galeria Kaufhof ab sieben Euro gibt.

Etwas aufwendigere Kostüme kosten zwischen 20 und 50 Euro. "Beliebt für Frauen ist das Minnie-Maus-Kostüm für 40 Euro", sagt Michael Schöndeling, stellvertretender Filialleiter der Deiters-Filiale am Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf. Bei Männern dagegen käme das Jet-Piloten-Outfit gut an. Bei Karnevalswierts in Düsseldorf-Derendorf können sich Frauen für 20 Euro in eine Fee verwandeln, und für 26 Euro wird aus erwachsenen Menschen ein Riesen-Baby.

Nach oben sind den Preisen der Verkleidungen kaum Grenzen gesetzt. Dabei gilt: Je mehr Accessoires, desto teurer wird es. Beliebt sind laut Schöndeling auch Charleston-Kostüme. Entsprechende Kleider im Stil der 20er Jahre gibt es zwischen 30 und 70 Euro. Dazu passen Federboas ab sieben Euro, Perücken zwischen acht und 22 Euro sowie eine Zigarettenspitze für fünf Euro. Noch etwas teurer sind Renaissance-Kostüme. Ein Anzug kostet rund 100 Euro, ein passender Hut und Socken je weitere 25 Euro. Plüschkostüme, die vor allem im Straßenkarneval beliebt sind, gibt es ab 29 Euro für Kinder. Je nach Geschäft und Material kosten sie für Erwachsene 50 Euro und mehr.

