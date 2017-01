später lesen Düsseldorf Karten gewinnen für Eis-Show "Schneewittchen" Teilen

Die Künstler des "Russian Circus" verbinden in ihrer Eisshow Elemente aus Eistanz und Zirkusakrobatik. Nun gastieren sie mit dem Märchen "Schneewittchen" im Düsseldorfer Capitol Theater, in dem nicht nur die Zwerge auf Kufen durch den Wald flitzen. 3D-Projektionen und Lichtdesign komplettieren das Erlebnis. Für die Vorstellung am 19. Februar 2017 (16 Uhr) verlosen wir drei mal zwei Tickets.