London: Kensington Palast zeigt Dianas Kleider

Mutter des künftigen Thronfolgers, Prinzessin der Herzen, meistfotografierte Frau der Welt, royaler Super-Star - Diana war vieles, aber vor allem war sie auch eine der einflussreichsten Mode-Ikonen des letzten Jahrhunderts. Anlässlich ihres 20. Todestages in diesem Jahr eröffnet heute eine Ausstellung in London. Der Kensington Palast, wo die Prinzessin mehr als 15 Jahre lang gewohnt hatte, zeigt "Diana: Her Fashion Story". 25 ihrer berühmtesten Kleider illustrieren die Reise in Sachen Mode, die Diana seit ihrer Vermählung mit Thronfolger Prinz Charles 1981 bis zu ihrem Tod 1997 unternahm.