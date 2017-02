später lesen Wavre Kohlenmonoxid vergiftet 70 Menschen auf Kartbahn Teilen

Twittern





2017-02-12T18:52+0100 2017-02-13T08:43+0100

Es sollte nur ein Freizeitvergnügen am Wochenende sein. Doch für 70 Besucher einer Kartbahn in Belgien endete der Spaß im Krankenhaus - sie erlitten eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Fünf von ihnen wurden bei dem Vorfall am Samstagabend schwer vergiftet, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Rund die Hälfte der 150 Besucher der Anlage in Wavre südöstlich von Brüssel blieb unverletzt. Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Die Behörden wollten prüfen, ob die Abgasanlage defekt sei, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Françoise Pigeolet. Für keines der Opfer bestehe Lebensgefahr.