später lesen Kabul/Islamabad Lawinen: Fast 100 Tote in Pakistan und Afghanistan Teilen

Twittern





2017-02-05T19:27+0100 2017-02-06T10:01+0100

In Pakistan und Afghanistan sind nach Winterunwettern und Lawinenabgängen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Katastrophenschutzbehörde Afghanistans sprach von mindestens 87 Toten und 16 Verletzten in mehreren Provinzen in den vergangenen drei Tagen. Allein 46 Menschen seien umgekommen, als mehrere Lawinen ihre Häuser in dem Dorf Afsaye im Distrikt Barg-e Matal im äußersten Osten des Landes überrollten. Schnee, der sich bis zu drei Meter hoch türmte, machte die meisten Straßen in der Provinz unpassierbar. Bei einem Lawinenunglück im Norden Pakistans kamen mindestens neun Menschen um.