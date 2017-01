später lesen Rom Lawinen-Unglück: Zahl der Todesopfer steigt Teilen

Twittern





2017-01-24T18:01+0100 2017-01-25T10:19+0100

Eine Woche nach dem Lawinenunglück in Italien sind weitere Tote aus den Trümmern des verschütteten Hotels geborgen worden. Zwei Frauen seien tot entdeckt worden, die Zahl der Todesopfer steige damit auf 14, teilten die Behörden gestern mit. 15 Menschen würden noch vermisst. Elf hatten das Unglück überlebt. Die Retter suchen noch immer Tag und Nacht nach möglichen Überlebenden in dem Hotel Rigopiano im Abruzzen-Ort Farindola. Hoffnung war aufgekommen, nachdem die Einsatzkräfte am Montag drei Hundewelpen lebend aus den Trümmern gerettet hatten. Die Lawine war vergangenen Mittwoch nach einer Erdbebenserie abgegangen und hatte das Hotel unter sich begraben. Tage danach konnten neun Überlebende aus dem Gebäude gezogen werden, darunter vier Kinder.