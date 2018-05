später lesen Kandidatin in Newcastle 96-Jährige tritt bei Kommunalwahlen in England an FOTO: dpa, pat FOTO: dpa, pat 2018-05-01T18:20+0200 2018-05-01T18:22+0200

Politik ist für jedes Alter etwas: Mit 96 Jahren tritt Florence Kirkby am Donnerstag bei den britischen Kommunalwahlen an. Sie hat sich für die Konservativen in der Stadt Newcastle im Nordosten Englands aufstellen lassen.

