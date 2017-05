Sein Plädoyer für Europa wurde zum Hit in den sozialen Netzwerken. In einer Talkshow hielt Klaas Heufer-Umlauf am Freitagabend eine flammende Rede. Mit seinen Worten traf der Moderator offenbar den Nerv von Millionen Menschen.

In seiner Show "Circus HalliGalli" ist Klaas Heufer-Umlauf nicht unbedingt bekannt für ernste Worte. Doch in der "NDR Talk Show" am Freitagabend sahen die Zuschauer eine ganz andere Seite des Moderators. Mit seiner flammenden Rede zum Erhalt europäischer Werte sorgte er nicht nur im Studio, sondern auch anschließend in den sozialen Netzwerken für Applaus.

Warum Klaas Heufer-Umlauf ein wahrer Europäer ist Wer Moderator Klaas Heufer-Umlauf bisher für einen unpolitischen Pausenclown gehalten hat, dem sei diese Brandrede für Europa wärmstens ans Herz gelegt. Einen tollen Start ins lange Wochenende, ihr Lieben! Posted by NDR Talk Show on Freitag, 28. April 2017

Heufer-Umlauf wurde 1983 geboren - eine Zeit, in der "Werte, die gerade in Frage gestellt werden, wie Toleranz, das Miteinander, eine offene Gesellschaft, christliche Werte" selbstverständlich gewesen seien, so der Moderator. Doch nun, in der Ära von Donald Trump und Brexit, habe er gemerkt, dass nichts davon mehr selbstverständlich sei.

In den jüngsten Vergangenheit seien Dinge geschehen, die niemand für möglich gehalten hätte. "Wenn wir Europa jetzt kaputt machen, sind wir die dümmste Generation, die je gelebt hat", lautete Heufer-Umlaufs eindringliche Warnung.

Die Produzenten der Talkshow veröffentlichten die Rede anschließend auf Facebook, wo sich der emotionale Auftritt von Klaas Heufer-Umlauf rasch verbreitete. Inzwischen haben mehr als 1,7 Millionen Menschen das Video angesehen.

(mro)