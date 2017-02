Alle Skisport-Fans werden Christina Geiger bestimmt kennen. Immerhin war sie schon einmal Junioren-Weltmeisterin und bei der Ski-WM in St. Moritz ist sie auch am Start. Ihr Shooting für den "Playboy" dürfte den Kreis ihrer Fans deutlich vergrößert haben.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Weiter südlich als Christina Geiger kann man in Deutschland nicht zur Welt kommen: Sie wurde 1990 im schönen Oberstdorf im Oberallgäu geboren. Nur 17 Kilometer vom Ortskern entfernt liegt das Haldenwanger Eck, der südlichste Fleck Deutschlands.

Der Ort selbst liegt über 800 Meter hoch, ist umgeben von Bergen die bis zu 2600 Meter in den Himmel reichen. Da kann es nicht verwundern, dass sie bereits mit drei Jahren die ersten Skier untergeschnallt bekam. Und so kam es, wie es kommen musste: Christina Geiger legt seitdem eine Skikarriere hin, wie es nicht viele schaffen.

2010 nimmt sie mit gerade einmal 20 Jahren an den Olympischen Spielen im kanadischen Vancouver teil, wird im selben Jahr Junioren-Weltmeisterin und ist bei zwei Slalom-WMs mitgefahren. Seit 2008 hat sie an 75 Weltcuprennen teilgenommen, schaffte es bislang einmal aufs Podest.

Hüllenlos vor der Ski-WM in St. Moritz

Das soll noch besser werden, möglichst schon bei der Ski-WM in St. Moritz. Dort geht sie am 18. Februar im Slalom der Damen an den Start.

FOTO: dpa, mkx hpl

Für Schlagzeilen hat sie jedoch schon vorab gesorgt, mit ihrem Shooting für den "Playboy". Das Männermagazin hat sie im Salzburger Land in einem Hotel abgelichtet. Christina Geiger räkelt sich dort bevorzugt auf Fellen, lässt in einer Grotte Wasser über ihren Körper perlen oder wälzt sich in XXL-Betten.

Zu Anfang sei es ihr schon ein wenig komisch vorgekommen, sich bei einem Fotoshooting komplett auszuziehen, erzählt sie im "Playboy"-Interview. Doch sie habe sich schnell an die Situation gewöhnt.

Die hübsche 27-Jährige ist Sportsoldatin und hat den Rang eines Oberfeldwebels. Auf die Frage des "Playboy", wer denn in ihrer Beziehung die Befehle gebe, sagt sie: "Ach ich glaube, das ist bei uns ganz ausgeglichen."

(csr)