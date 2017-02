Vor fast 50 Jahren wurde David Cassidy durch seine Rolle in "Die Partrige Familie" quasi über Nacht zum Mädchenschwarm der 70er Jahre. Seine Fans sind ihm bis heute treu und sorgten sich zuletzt um den 66-Jährigen, weil ihm seine Texte nicht mehr einfielen.

Seinen Durchbruch feierte der Tennie-Star zwar im Fernsehen, daneben baute er sich aber Stück für Stück eine erfolgreiche Karriere als Sänger auf und landete mehrere Hits. Zuletzt war es jedoch ruhig um ihn geworden. Schlagzeilen machte er vorallem durch seine alkoholisierten Autofahrten, für die er in eine Entzugsklinik musste und seine Pleite im Jahr 2015.

Als Sänger trat er nur noch auf kleinen Bühnen auf. Doch auch damit wird wohl bald Schluss sein. Denn Cassidy leidet an Demenz. "Ein Teil von mir wusste immer, dass das irgendwann auf mich zukommt", sagte Cassidy dem US-Magazin "People". Schon sein Großvater und seine Mutter hätten an Demenz gelitten. Seinen Fans fiel in den vergangenen Monaten immer wieder auf, dass mit dem 66-Jährigen etwas nicht stimmt.

Bei einem Auftritt in Los Angeles am Sonntag hatte der Sänger seine Fans beunruhigt, weil er verwirrt und fahrig wirkte. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie er Texte vergisst und auf der Bühne hinfällt. Im Interview erklärte er nun, dass er sich von der Bühne zurückziehen und nun ohne jede Ablenkung sein Leben genießen wolle.

(maxk/dpa)