Mit einem für ihn typischen, selbstbewussten "Jaha!" hat Hape Kerkeling in der Zeitschrift "Gala" die Frage beantwortet, ob er seinen Freund geheiratet habe. Über den ist zwar wenig bekannt, über die überraschende Gesetzesänderung im Sommer, die Kerkeling die Hochzeit erst ermöglicht hat, wurde jedoch breit berichtet. Der 53-jährige Komiker, Schauspieler und Moderator sagt, es sei für ihn das "persönliche Highlight 2017" gewesen, ein "zweiter Mauerfall". Ähnlich werden auch die Millionen anderen lesbischen und schwulen Menschen in Deutschland erlebt haben, was Unionspolitiker vor allem als rot-rot-grünen Coup im Bundestagswahlkampf behandelt haben.

Seit sieben Jahren ist er mit seinem Partner zusammen sein, wie Hans-Peter Wilhelm Kerkeling in seiner 2014 erschienenen Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" schreibt. Den standesamtlichen Eintrag als Ehepaar betrachtet Kerkeling als "Upgrade", wie es in der Kolumne heißt. Laut "Bild" hat das Paar schon vergangenen Dezember seine Lebenspartnerschaft eintragen lassen. 2011 sagte Kerkeling der Zeitung - in einer seiner seltenen Auskünfte über sein Privatleben -, dass er zuvor fast 30 Jahre mit dem Autor und Regisseur Angelo Colagrossi ("Kein Pardon", "Samba in Mettmann") zusammengewesen sei, mit dem er in Düsseldorf und Berlin lebte.

Kerkeling spielte im Laufe seiner Karriere komisch-groteske Charaktere wie die niederländische Paartherapeutin Evje van Dampen oder den Grevenbroicher Lokalreporter Horst Schlämmer. Von einer Kunstfigur musste er sich 1991 trennen: dem heterosexuellen Komiker. Filmemacher Rosa von Praunheim hatte den damals 27-Jährigen in einer Talkshow als schwul geoutet. Anfangs reagierte Kerkeling pikiert, heute geht er selbstbewusst damit um - sicher noch etwas mehr, seit das Gesetz ihn und alle deutschen Homosexuellen mit Heterosexuellen gleichgestellt hat.

Quelle: RP