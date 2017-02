Im Jahr 2012 hat das erste Kind von Beyoncé, Tochter Blue Ivy, das Licht der Welt erblickt. Nun hat sie auf ihrem Instagram-Account verraten, dass sie Zwillinge erwartet.

In Unterwäsche und Schleier präsentiert sie den Fans ihren Babybauch. In der Bildunterschrift teilt sie mit, dass sie sich gesegnet fühlt, dass ihre Familie um zwei Personen wächst.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

"Wir möchten unsere Liebe und Glück teilen. Wir wurden zweimal gesegnet. Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei wachsen wird, und wir danken für Eure Wünsche. Die Carters."

Der bürgerliche Name von Rapper Jay-Z ist Shawn Carter. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, Beyoncé könnte wieder Mutter werden. Genauso machten aber in der Klatschpresse auch Gerüchte die Runde, es gebe Eheprobleme mit Jay-Z.

Die gemeinsame Tochter Blue Ivy (5) wurde im Januar 2012 in New York geboren. Diese erste Schwangerschaft hatte Beyoncé bei einem Live-Auftritt bei der Vergabe der MTV-Videopreise in Los Angeles vor einem Millionenpublikum verkündet. Am Ende ihres "Love on Top"-Auftritts knöpfte die damals 29 Jahre alte Sängerin damals ihren Glitterblazer auf, rieb sich strahlend den runden Bauch und zwinkerte vielsagend. Sie hatte zuvor oft gesagt, dass sie mit 30 Jahren Mutter werden wolle.

Beyoncé ist in diesem Jahr mit neun Nominierungen die große Favoritin bei der Grammy-Verleihung. Sie könnte unter anderem in den Sparten Album des Jahres, Aufzeichnung des Jahres und Song des Jahres gewinnen. Die Grammy-Show geht am 12. Februar in Los Angeles über die Bühne.

Mittlerweile ist die Sängerin 35 Jahre alt. Das Paar soll sich Medienberichten zufolge schon länger erneut Nachwuchs gewünscht haben. Dieser Wunsch scheint sich nun sogar in doppelter Hinsicht zu erfüllen.

(felt)