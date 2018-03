"Ich lag am Boden und sie wollten mich fotografieren"

Jennifer Lawrence gehört aktuell zu den beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Offenbar können einige Fans aber sehr aufdringlich werden - Lawrence musste sich bereits gegen Selfies auf der Damentoilette wehren.

Der größte Horror für Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence sind Fans mit einem Handy. "Ich wurde von betrunkenen Selfie-Süchtigen auf der Damentoilette überfallen", sagte die 27-Jährige der "Bild"-Zeitung in einem am späten Donnerstagabend veröffentlichten Gespräch. "Ich lag am Boden und sie wollten mich fotografieren. Ohne Bodyguards kann ich nicht mehr ausgehen."

Auch ein Partner kann sie derzeit nicht schützen: "Ich bin definitiv Single. Es gibt keinen Mann in meinem Leben", sagte sie. Sie brauche Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Echtheit. "Ich kann jedes Arschloch ertragen, wenn es nur geradeaus ist und nicht falsch." Derzeit sei ihr wichtigster Mensch ihre Mutter. "Bei ihr in Kentucky steht auch mein Oscar und alle anderen Preise." Am zweitwichtigsten sei ihr ihre Hündin Pipi, "meine Lebenspartnerin".

Jennifer Lawrence hatte für ihre Rolle in "Silver Linings" einen Oscar gewonnen. Als sie die Auszeichnung abholen wollte, passierte ihr allerdings ein Malheur: Sie rutsche auf der Treppe aus. Bekannt ist sie auch durch Filme wie "Die Tribute von Panem" und "American Hustle".

(wer/dpa)