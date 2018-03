Lionel Richie hat seine Spuren in Hollywood hinterlassen: Bei einer Zeremonie vor dem Chinese Theatre am berühmten Hollywood Boulevard hinterließ der 68-jährige Soulsänger seine Hand- und Fußabdrücke in Zement.

Die Ehrung stelle alle seine Kindheitsträume in den Schatten, sagte Richie am Rande der Zeremonie am Mittwoch (Ortszeit). Als er zum ersten Mal in Hollywood gewesen sei, habe er seine Füße in die Abdrücke all der Stars gestellt - jetzt seien seine eigenen Abdrücke dort verewigt.

Richie, früherer Frontmann der Motown-Band The Commodores, hat in seiner rund sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere mehr als 100 Millionen Platten verkauft. Zu seinen Hits gehören Songs wie "All Night Long", "Say You, Say Me" und "Hello".

(das/AFP)