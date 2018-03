ist mittlerweile 68 Jahre alt - doch für Hollywood ist sie längst nicht zu alt. Sie war 20 Mal für den Oscar nominiert. Dreimal hat Meryl Streep die höchste Auszeichnung Hollywoods mit nach Hause genommen. An Rollen-Angeboten mangelt es noch nicht. Und auch politisch wird sie immer wieder aktiv. weniger

Meryl Streep ist mittlerweile 68 Jahre alt - doch für Hollywood ist sie längst nicht zu alt. Sie war 20 Mal für den Oscar nominiert. Dreimal hat Meryl Streep die höchste Auszeichnung Hollywoods mit nach Hause genommen. An Rollen-Angeboten mangelt es noch nicht. Und auch politisch wird sie immer wieder aktiv.

Den Durchbruch schaffte Streep mit den Rollen in "Kramer gegen Kramer" und "Das Geisterhaus".

Streep spielte in ihrer Karriere einvon kämpferischen bis zerbrechlichen Frauen-Figuren, von großen Dramen hin zu komischen Rollen. weniger

Streep spielte in ihrer Karriere ein breites Repertoire von kämpferischen bis zerbrechlichen Frauen-Figuren, von großen Dramen hin zu komischen Rollen.

Zweifür die beste Hauptdarstellerin und einer als beste Nebendarstellerin stehen bereits in ihrem Trophäenschrank. weniger

Zwei Oscars für die beste Hauptdarstellerin und einer als beste Nebendarstellerin stehen bereits in ihrem Trophäenschrank.

In der Filmbiografie "Die Eiserne Lady" verkörperte Streep 2011 die ehemalige britische

In der Filmbiografie "Die Eiserne Lady" verkörperte Streep 2011 die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher.

Meryl Streep bei ihrem Auftritt bei den Oscars am 26. Februar 2017 – sie zeigte sich gerührt über die Standing Ovations des Publikums.

Die Schauspielerin setzt sich für Menschenrechte ein: Streep bei der Human Rights Campaign im Februar 2017 in New York.