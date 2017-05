später lesen Luxusroben, Babybäuchlein und neue Paare Met-Gala - viele konnten in ihren Kleidern kaum laufen FOTO: rtr, LJ/HB 2017-05-02T07:55+0200 2017-05-02T11:22+0200

Viele Stars wie zum Beispiel Rihanna konnten bei der Met-Gala in New York in ihren komplizierten Roben kaum laufen. Fans aber schauen vor allem auf frischverliebte Paare - und ein ganz besonderes Bäuchlein.