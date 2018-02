Anahita Rehbein aus Stuttgart ist Miss Germany 2018

Die Studentin Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die neue "Miss Germany". Die 23-Jährige setzte sich am Samstag (25. Februar 2018) in Rust gegen 21 Konkurrentinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren durch. weniger

Vize-Königin wurde die Groß- und Außenhandelskauffrau Alena Krempl (24, r.) aus Montabaur in Rheinland-Pfalz, Drittplatzierte die 21 Jahre alte Erzieherin Sarah Zahn aus Dachau in Bayern (l.). In der Mitte "Miss Germany 2018" Anahita Rehbein.