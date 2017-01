Mein Vorsatz für 2017: Ich werde jetzt #SocialMediaBitch Ich werde mich jetzt nur noch in der Sonne fotografieren, kein Cappuccino mit lustigem Herzchenschaum ist mehr vor mir sicher, immer wenn ich im Gym bin, werde ich Euch schreiben was für ein unglaubliches Workout ich gerade hinter mir habe! Außerdem werde ich Fotos von leckerem Essen posten, bevor ich es Esse! Zudem bin ich ab sofort wieder bis auf weiteres 27! Es gibt natürlich auch Fotos wenn ich am Feiern bin oder andere Promis treffe... Das ganze mache ich nur, um Euch an meinem einzigartigen Leben teilhaben zu lassen... Die Momente, in denen es einem nicht gut geht, nicht gerade in der Sonne sitzt, Kaffee trinkt, gesund isst, Work Out macht oder feiert (also 99% des Tages) lasse ich weg! Außerdem haue ich YouTuber und Glückskeks Weisheiten auf Twitter raus... Wahlweise auch Geschichten ohne Pointe die mit: "Ist Euch eigentlich auch schon Mal ... passiert", oder "Kennt Ihr das auch, wenn...", beginnen! Ich bin schwer motiviert!! Und ganz wichtig: Hashtags nicht vergessen!! Gerne auch in Englisch... #Blessed #NoFilter #Sun #Fun #CollectingMemories #Sunday #Father #WorkOut #Holidays #LoveUAll #Beach #GoodTime #Healthy

