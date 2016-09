Olivia Jones hat gegen AfD-Politiker André Poggenburg Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Das erklärte die Hamburger Drag Queen in einem offenen Brief auf ihrer Webseite. In den sozialen Medien wird ihr Mut gefeiert.

Wie Travestiekünstlerin Jones in ihrem offenen Brief berichtet, hatte das "Ministerium für Gleichstellung" von Sachsen-Anhalt eine Broschüre mit Kinderbuch-Empfehlungen veröffentlicht, in welcher auch Bücher mit der Thematik gleichgeschlechtlicher Beziehungen und Homosexualität vorkommen – auch ein Buch von Jones selbst ist in der Liste zu finden.

AfD verunglimpfte Aufklärungs-Broschüre

Die AfD Sachsen-Anhalt reagierte auf die von Jones als mutig gelobte Liste mit einem Kommentar: "Frühsexualisierung? Nein danke! Die AfD wird sich intensiv gegen diese ideologische, unverantwortliche Verblendung wehren." Für die Partei zählten "Wohlbefinden und seelische Unversehrtheit unserer Kinder mehr als unsinnige und übertriebene Forderungen von Schwulen- und Lesbenverbänden", sagt AfD-Vorsitzender André Poggenburg auf Facebook.

Der Facebook-Kommentar und das Bild "verunglimpft nicht nur die Broschüre, sondern stellt auch noch Aufklärung über Homosexualität mit Kindesmissbrauch auf eine Stufe", schreibt Jones in dem offenen Brief. Sie bezweifelt, dass je ein AfD-Politiker die Bücher auch nur ansatzweise gelesen habe – sie bietet sogar an, den Politikern eines vorzulesen.

Erwachsene denken beim Thema Liebe gleich an Sex

Jones hofft, dass den Politikern dann endlich auffalle, "wie einfach man Kindern erklären kann, dass es noch andere Beziehungsformen als Mann-Frau oder Mutter-Vater-Kind gibt" und "dass davon die Welt nicht untergeht und es sogar in der Natur vorkommt". Das alles könne man erklären "ohne auch nur einmal das Wort "Sex" zu benutzen".

Kinder könnten schließlich nichts dafür, wenn "Erwachsene beim Thema Liebe immer gleich an Sex denken müssen". In den sozialen Medien bekommt Jones bisher viel positives Feedback zu ihrem offenen Umgang mit dem Streitfall.

Ein bunter Lichtblick in so komischen Zeiten.. Danke Olivia Jones! #OliviaJones — Sunnie (@raspberrypidge) 15. September 2016

Jones betont, dass sie Poggenburg nach seiner Äußerung einfach anzeigen musste, auch wenn dieser es vermutlich leider als "Ritterschlag" auffassen würde.

Drag Queen Olivia Jones ist ein Pseudonym des Travestiekünstlers Oliver Knöbel. Sie setzt sich für viele verschiedene soziale Projekte ein und ist auch als Botschafterin für die Tierrechtsorganisation PETA tätig. Sie ist ausgesprochener Gegner der NPD.

(isw)