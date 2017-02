Das ist Ryan Gosling

Der Kanadierwurde 1980 in London im Bundesstaat Ontario geboren. Bekannt wurde er 1989 durch eine Rolle in der TV-Sendung "Mickey Mouse Club", in der auch Stars wie Justin Timberlake und Britney Spears mitspielten. weniger

Der Kanadier Ryan Gosling wurde 1980 in London im Bundesstaat Ontario geboren. Bekannt wurde er 1989 durch eine Rolle in der TV-Sendung "Mickey Mouse Club", in der auch Stars wie Justin Timberlake und Britney Spears mitspielten.

Gosling gilt als Freund von Independent-Filmen , also Werken, die nicht von den großen Filmstudios produziert werden. Seinen Durchbruch auf der Kinoleinwand schaffte er 2006 mit seiner Rolle in "Half Nelson", für die er auch für einen Oscar nominiert wurde.

Mit Filmen wie "Drive", "Blue Valentine" oder "The Place Beyond The Pines" schaffte er endgültig den Sprung in die Riege der talentiertesten Schauspieler in der Traumfabrik.