Das ist Emma Stone

Emma Stone wurde 1988 als Emily Jean Stone in Arizona geboren und zog mit 15 Jahren nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Erste Fernsehrollen bekam sie als 17-Jährige.

Für ihre Darstellung im Musical-Film "La La Land" erhielt sie ihre zweite Oscar-Nominierung nach "Birdman" im Jahr 2015. Fünf Jahre zuvor gewann sie bereits den Golden Globe für ihre Rolle in "Einfach zu haben"

Mit dem Schauspieler Ryan Gosling arbeitete sie bereits drei Mal zusammen. Auch er wurde für seine Rolle in "La La Land" für einen Oscar nominiert.

Stones Vorfahren stammen aus Schweden und Deutschland. Bekannt wurde sie in Hollywood für ihre roten Haare, die aber eigentlich blond sind. So spielte im Film "The Amazing Spiderman" als eine der wenigen Male mit ihrer natürlichen Haarfarbe.