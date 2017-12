Der Kardashian-Clan wächst weiter: Nun hat der amerikanische Reality-TV-Star Khloé Kardashian in dem sozialen Netzwerk Instagram ihre erste Schwangerschaft bestätigt. Dazu postete sie ein Bild mit Babybauch.

Der Vater des Kindes ist der kanadische Basketballspieler Tristan Thompson. Die 33-Jährige erklärte, dankbar, aufgeregt und nervös zugleich zu sein. Die Schwangerschaft sei "ihr größter Traum", der nun wahr werde.

Bereits seit mehreren Monaten hatte es Gerüchte über einen möglichen Nachwuchs des Paares gegeben. Kardashian sagte, die Nachricht zunächst für sich behalten zu haben, um sie so lange wie möglich privat mit der Familie und engen Freunden genießen zu können.

Kardashian spielt in der US-Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians" mit. Sie ist vor allem als jüngere Schwester der Unternehmerin Kim Kardashian West bekannt, die ihren weltweiten Erfolg zum großen Teil über die sozialen Netzwerke aufgebaut hat.

(sbl/ap)