feiert mit ihrer Familie und ihrem Mann. Am zweiten Weihnachtsfeiertag läuft ihre große Weihnachtsshow im ZDF. Doch die hat sie schon Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. "Die Festtage sind für mich der pure Luxus", sagte Fischer der "Bunten". Es gebe... mehr

(u. a. "Fabelhafte Tierwesen und wo sie zu finden sind") wird zusammen mit seiner Frauzum ersten Mal an Weihnachten seine Familie bei sich zu Hause bewirten. "Wir müssen die Röstkartoffeln so hinbekommen, dass sie irgendwie knusprig und gebraten aussehen... Es wird also schlichtweg... mehr

Sänger Ed Sheeran wird mit seiner Familie feiern, den ganzen Tag Filme gucken "und jede Menge essen". Nur eines fürchtet er laut "Bunte" jedes Jahr: das Geschenk seiner Großmutter. "Ein Kamm für meine Haare. Sie will wohl damit andeuten, dass ich ungepflegt wirke." Er selbst findet seine Frisur aber "vollkommen okay".

TV-Blondine Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis feiern mit Töchterchen Sophia und Verwandtschaft live im Fernsehen. RTL2 überträgt den Heiligen Abend der Familie Katzenberger ab 20:15 Uhr aus Zell am See.

Model Eva Padberg feiert mit Niklas Worgt und freut sich auf ein Weihnachtsfest in der Heimat, denn letztes Jahr wurde Weihnachten in Thailand gefeiert. "Gänsebraten und Tannenbaum haben mir total gefehlt", sagte Eva Padberg der "Berliner Morgenpost". "Deswegen freue ich mich, dass wir dieses Jahr wieder zu Hause in Deutschland sind."

Sängerin Alicia Keys will an Weihnachten endlich mal richtig ausspannen. "Ich will einfach nur schlafen, so lange, bis ich wieder Lust habe, aufzustehen", zitiert sie die "Bunte".