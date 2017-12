Khloé Kardashian hatte vor Weihnachten bestätigt, dass sie schwanger ist. Daraufhin erhielt sie unzählige Glückwünsche. Aber wenige Tage später postete sie auf Snapchat ein Video, das sie beim Sport zeigt. Die 33-Jährige absolvierte verschiedene Fitnessübungen, ging dabei immer wieder in die Hocke und arbeitete auch mit Kurzhanteln. Die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte den Clip auf ihrer Homepage.

Offenbar erhält Khloe Kardashian seitdem viele kritische Nachrichten. Denn auf Twitter wandte sie sich nun "an alle, die plötzlich denken, sie seien Ärzte", und rechtfertigte sich für ihre Sportübungen: "Mein Doktor und ich besprechen uns täglich, und meine Trainingseinheiten sind nicht nur medizinisch abgesegnet, sondern sogar empfohlen", schrieb die jüngere Schwester der Unternehmerin Kim Kardashian West.

For the ones who think they are physicians all of a sudden 🤦🏼‍♀️ but MY doctor and I communicate and my workouts are cleared and highly recommended. Thanks kiddos! Don't make me stop sharing shit https://t.co/7raJUgmcBA