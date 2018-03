später lesen Nach Treppen-Sturz "Traumschiff"-Kapitän Siegfried Rauch ist tot FOTO: Jens Ressing/dpa FOTO: Jens Ressing/dpa 2018-03-12T06:16+0100 2018-03-12T06:32+0100

Der Schauspieler Siegfried Rauch ist bei einem Treppensturz in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München tödlich verunglückt. Das hat die Polizei in Penzberg am Montag bestätigt.

