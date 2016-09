Ein rotes Abendkleid, teurer Schmuck und ein Opernbesuch in San Fransisco im Privatjet – die meisten weiblichen Leser haben vermutlich nur diese wenigen Worte gebraucht, um den wohl berühmtesten Hollywood-Liebesfilm "Pretty Woman" zu erkennen. Natürlich endet der Film wie die allermeisten Liebesfilme aus der Glitzerfabrik - mit einem Happy End. Der Millionär verliebt sich in die wunderschöne Prostituierte und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. Eine schöne Vision, die in der Hollywood-Realität nur den wenigsten Paaren gelingt.

Nun hat die Scheidungswelle eines der schillerndsten Promi-Paare erwischt. Aus "Brangelina" werden wieder Angelia Jolie und Brad Pitt. Zwölf Jahre waren die beiden ein Paar. Erst vor vier Jahren hatten sich die Schauspieler verlobt, vor zwei Jahren folgte dann die kleine Hochzeit in Südfrankreich. Nun ist alles aus. Und die Liste der Hollywood-Trennungen 2016 ist schon jetzt beachtlich: Sängerin Lady Gaga (30) und ihr Freund Taylor Kinney (35) haben nach fünf gemeinsamen Jahren ihre Verlobung aufgelöst. Die Schauspielerkollegen Diane Kruger (40) und Joshua Jackson (38) haben nach zehn gemeinsamen Jahren genug voneinander. Und auch die Ehe von Schauspielerin Drew Barrymore (41) und ihrem Mann Will Kopelman hielt nur vier kurze Jahre.

Warum halten Hollywood-Ehen nicht?

Mögliche Gründe für die vielen gescheiterten Hollywood-Ehen gibt es viele. Liegt es am ständigen Blitzlichtgewitter? An den Paparazzi? Dem permanenten öffentlichen Druck? Oder ist das Überangebot an wunderschönen Versuchungen in der Traumfabrik schuld? Vermutlich alles ein bisschen. Aber eben nicht nur.

Die Beziehung von Angelina Jolie und Brad Pitt war von Anfang an ein öffentliches Spektakel. Gefühlt wurden im Fünfminutentakt Kinder aus der ganzen Welt adoptiert, regelmäßig jettete das Paar mit seinen sechs Sprösslingen um die Welt. 2013 folgte das nächste Medienspektakel: Wegen erhöhter Krebsgefahr ließ sich Angelina Jolie beide Brüste abnehmen, 2015 folgten die Eierstöcke. Zudem widmen sich Pitt und Jolie neben ihrer Schauspielkarriere auch noch zahlreichen sozialen und politischen Themen. Kann das gut gehen? Vielleicht. In diesem Fall hat es leider nicht funktioniert.

Es gibt sie: das sind die Hollywood-Traumpaare

Doch auch diese frische Promi-Trennung ist kein Grund, nicht mehr an das ganz große Glück und die ewige Liebe zu glauben. Auch in Hollywood gibt es diese besonderen Romanzen. Partner, die noch nach vielen gemeinsamen Jahren einander treu sind. Wer sind diese Traumpaare? Einen Überblick gibt es hier.

FOTO: AP

Oft sind es Beziehungen, in denen nur einer von beiden Partnern berühmt ist und im Blitzlichtgewitter steht. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass über die Langzeit-Ehen kaum etwas bekannt ist. Das gemeinsame Glück wird still und heimlich genossen. Skandale und öffentlich ausgetragene Rosenkriege? Fehlanzeige bei Meryl Streep und Ehemann Don Gummer. Wie haben sich Schauspieler Robert De Niro und seine Frau Grace Hightower eigentlich kennengelernt? Keine Ahnung. Und wie sehen die beiden Kinder von Tom Hanks und Rita Wilson aus? Viele werden es nicht wissen. Und das ist vermutlich auch gut so.

Bleibt zu hoffen, dass es den wahren Hollywood-Traumpaaren auch in Zukunft gelingt, ihre Liebe aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Und am Ende weiß doch jedes Kind: Wahre Liebe hält ewig – genau wie im Liebesfilm.