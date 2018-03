Der Schauspielerist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren am 21. Februar in Hamburg an Herzversagen

Der Schauspielerist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren am 21. Februar in Hamburg an Herzversagen

nannte man auch das "Maschinengewehr Gottes". Der eloquente amerikanische Pastor beriet US-Präsidenten von Eisenhower bis George W. Bush. Bei seinen Reden erreichte er weltweit Millionen Menschen. Graham starb am 21. Februar im Alter von 99 Jahren in Montreat im US-Staat North Carolina.

nannte man auch das "Maschinengewehr Gottes". Der eloquente amerikanische Pastor beriet US-Präsidenten von Eisenhower bis George W. Bush. Bei seinen Reden erreichte er weltweit Millionen Menschen. Graham starb am 21. Februar im Alter von 99 Jahren in Montreat im US-Staat North Carolina.

starb am 2. Februar im Alter von 74 Jahren. Edwards war Sänger der Band "Temptations" , die mit Liedern wie "Papa Was A Rollin Stone" Erfolge feierten. weniger

starb am 2. Februar im Alter von 74 Jahren. Edwards war Sänger der Band "Temptations" , die mit Liedern wie "Papa Was A Rollin Stone" Erfolge feierten.

Der ehemalige Motörhead-Gitarrist2007 mit seiner Band Fastway auf der Bühne. Der britische Musiker starb am 10. Januar 2018 im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung

Der ehemalige Motörhead-Gitarrist2007 mit seiner Band Fastway auf der Bühne. Der britische Musiker starb am 10. Januar 2018 im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung

Die französische Sängerinist am 7. Januar 2018 gestorben. "Ella, elle l'a" und andere Hits machten Gall auch in Deutschland bekannt. Der Star der 1960-er und 1970-er Jahre erlag einer Krebserkrankung. weniger

Die französische Sängerin France Gall ist am 7. Januar 2018 gestorben. "Ella, elle l'a" und andere Hits machten Gall auch in Deutschland bekannt. Der Star der 1960-er und 1970-er Jahre erlag einer Krebserkrankung.

Der britische Musiker Ray Thomas, Mitbegründer der Band The Moody Blues, spielt im August 2001 in New York vor dem CBS-Konzert "The Early Show" auf seiner Querflöte. Thomas starb am 4. Januar 2018 im Alter von 76 Jahren. Der größte Hit der Band war "Nights in White Satin".