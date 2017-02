"Wolverine"-Darsteller Hugh Jackman ist erneut an Hautkrebs erkrankt

"Ein neues Basalzellkarzinom", schrieb der australische Schauspieler am Montag auf Twitter und postete dazu ein Foto, das ihn mit einem weißen Pflaster auf der Nase zeigt. Grund zur Sorge bestehe aber nicht: "Dank regelmäßiger Kontrollen und toller Ärzte ist alles gut", verkündete der 48-Jährige.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe