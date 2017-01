Wachtendonk: Lkw rammt parkenden Lastwagen - Fahrer stirbt

Ein Lastwagen-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 40 bei Wachtendonk tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Lkw am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache bei einer Raststätte im Kreis Kleve auf den Verzögerungsstreifen geraten und auf einen dort parkenden Lastwagen aufgefahren, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei sei das Führerhaus des Lkw unter den Auflieger des parkenden Fahrzeugs geraten. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des stehenden Lastwagens blieb unverletzt.

Weil es nicht immer genügend Parkmöglichkeiten für sie gebe, komme es immer wieder vor, dass Lkw-Fahrer ihre Ruhezeiten auf den Zufahrten zu Rastplätzen verbrächten, sagte der Sprecher. Zurzeit fehlen in NRW laut dem Verband Spedition und Logistik (VSL) NRW rund 5000 Lkw-Parkplätze. Dass dieses Problem entstehen würde, sei absehbar gewesen: Das Verkehrsaufkommen erhöht sich, die Ruhezeiten für Trucker sind verlängert worden. Zudem wird die Nicht-Einhaltung der Ruhezeiten hart bestraft, für das Parken auf dem Standstreifen gibt es dagegen nur ein Bußgeld oder gar nur eine Verwarnung.

Laut NRW-Verkehrsministerium wurden bis Ende 2016 rund 860 neue Stellplätze gebaut. Rastplätze fehlen vor allem an der A 1 bei Dortmund und Köln, an der A 2 bei Bielefeld und zwischen Oberhausen und Recklinghausen, an der A 4 ab Grenzübergang Vetschau bis Kreuz Kerpen, an der A 44 bei Dortmund und an der A 61 zwischen Bliesheim und Meckenheim. An der A 40 bei Grefrath war Anfang November ein Motorradfahrer gestorben, als er auf einen geparkten Lkw prallte.

(RP/lsa)