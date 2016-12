später lesen Mannheim Märchen im Altenheim: Schwestern finden sich wieder Teilen

Es klingt wie ein Weihnachtsmärchen, doch geschah es bereits am Nikolaustag. Da setzte sich Hedwig Horsch an den Abendbrottisch ihrer Wohngruppe in ihrem Mannheimer Altenheim und schaute die Frau ihr gegenüber an. Die neue Mitbewohnerin nebst irakischem Ehemann, sie kam ihr bekannt vor. Hedwig fasste sich ein Herz und fragte nach dem Namen. Dann war sie sich sicher: Da saß ihre verloren geglaubte Schwester Annelore, die sie vor 40 Jahren zum letzten Mal gesehen hatte. "Annelore ohne ,H'", antwortet die Frau auf die Frage nach ihrem Vornamen. "Schmitz" auf die Frage nach ihrem Geburtsnamen. "Dann bin ich deine Schwester", sagt Hedwig.