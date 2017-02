Düsseldorf: Magazin: Düsseldorf und der Rosenmontag

Der rheinische Frohsinn, die großen Züge, die tollsten Mottowagen auf über 80 historischen Seiten.

Für Jecke ja gar keine Frage: Was gibt es Schöneres als einen fröhlichen, geselligen und kunterbunten, einen mitreißenden, verrückten Karneval - und die vielen wunderbaren Erinnerungen daran? Vielleicht an 1975, als Düsseldorfer und Besucher aus Nah und Fern den 150. Karnevalszug in der Stadt feierten (ja, die Geschichtsschreiber datieren die Premiere auf 1825). An die chinesischen Gäste 1988 mit ihrem Drachen-Wagen oder 1996 die Blumenkönigin von Teneriffa? Oder aber an den sonnigen "Rosen-Super-Sonntag" im vergangenen März, als nach 1990 erneut ein Zug nachgeholt wurde? (Wissen Sie's noch? Für Rosenmontag, den 8. Februar 2016, hatte es eine Sturmwarnung gegeben.)

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Düsseldorfer die närrische Tradition rasch wieder aufgenommen, um den Menschen eine kurze Zeit der Freude und Normalität zu schenken. Die Rheinische Post berichtete. Aus jedem Jahr seit 1948 haben wir die schönsten, interessantesten, bildreichsten Zeitungsseiten herausgesucht und daraus ein Kompendium mit dem Titel "Wat simmer jeck - Düsseldorf und der Rosenmontag" gemacht. Zum Nachblättern, zum Nachlesen und vor allem zum Nachgucken: Wie sich die Zeiten änderten, die Moden, die Themen der Mottowagen . . . Zur Abrundung haben wir eine kurze Geschichte des Rosenmontagszugs mit historischen Fotos dazugestellt.

Unser karnevalistisches Extrablatt hat 84 Seiten, wir haben es auf aufgebessertes Zeitungspapier im RP-Format gedruckt. Die Auflage ist limitiert. Es kostet 12,90 Euro, für Abonnenten 9,90 Euro. Der Versand erfolgt kostenfrei.

Bestellen Telefon 0211 505-2255 oder im RP-Shop: www.rp-online.de/jeck

Quelle: RP