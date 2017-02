Palma: Mallorcas "Ballermann 6" heißt jetzt "Beach Club Six"

Die berühmt-berüchtigte Strandbude "Ballermann 6" an der Playa de Palma auf Mallorca hat einen neuen Look verpasst bekommen - und einen neuen Namen: Ab sofort prangt an der Front der weiß-gelbe Schriftzug "Beach Club Six". Mit mehreren Jahren Verspätung ist die gesamte Optik des Party-Kiosks verändert worden, der vor allem bei Deutschen Kultstatus genießt.

So sei die Fassade des Balneario 6, der seit Jahrzehnten eingedeutscht Ballermann 6 genannt wird, in Olivgrün gestrichen worden, berichtete die "Mallorca Zeitung" am Wochenende. Ein Kulturschock für die Fans des legendären Lokals, das bisher farblich in glänzendem Alu mit rotem Dach gehalten war. Vor Beginn der neuen Saison wollen die Behörden der berühmten Playa ein neues, qualitativ hochwertigeres Antlitz geben, um den bei den Bewohnern verpönten Saufgelagen entgegenzuwirken. Bereits seit Jahren werde an dem Strand verstärkt in Qualität investiert, hieß es. Zuvor waren bereits andere der 15 Strandkioske umgestaltet worden.

Die Geschichte des Balneario 6 reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Damals erlebte Mallorca einen Aufschwung im Tourismussektor, und die kilometerlange Playa de Palma wurde zu einem beliebten Urlaubsziel vor allem für deutsche Urlauber. Die wollten drei Dinge: deutsches Bier, deutsches Essen und deutsche Schlager. So breiteten sich am Strand, der im Volksmund in "Ballermann" umgetauft wurde, immer mehr deutsche Bars, Discos und Kneipen aus. Die Playa wurde zur Partymeile - und ist unter dem Namen Ballermann 6 sogar so berühmt, dass Tom Gerhardt 1997 eine gleichnamige Filmkomödie drehte.

