New York: Mariah Carey blamiert sich bei Auftritt am Times Square

Einen spektakulären Pannen-Auftritt hat Popdiva Mariah Carey in der Silvesternacht am New Yorker Times Square hingelegt. Selbst die seriöse "New York Times" spottete, die Show habe einem "Zugunglück" geglichen. Der Sängerin waren bei einer Neujahrsshow in New York buchstäblich die Worte weggeblieben. Bei ihrem Song "Emotions" auf dem New Yorker Times Square hatte sie am Samstagabend offenbar mit technischen Problemen zu kämpfen - die genaue Natur dieser Schwierigkeiten ist bislang unklar, allerdings führten sie offenbar dazu, dass Carey kaum einen Ton herausbrachte. Schließlich bat die sichtlich frustrierte Popdiva ihr Publikum, das Lied für sie zu Ende zu singen und erklärte: "Ich versuche, das sportlich zu nehmen!" Ihr Management bestätigte später, dass es technische Probleme gegeben habe.