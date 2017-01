Bei einer Massenkarambolage in Nebel sind auf der Autobahn A7 im Unterallgäu in der Silvesternacht mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 13 weitere wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zwischen Bad Grönenbach und Woringen. Beteiligt waren acht Autos und drei Lastwagen. Von den sechs Todesopfern saßen demnach fünf in einem Kleinwagen, der fast vollständig zerstört wurde. Das sechste Todesopfer saß den Angaben zufolge in einem Pkw, der unter einem Sattelzugauflieger eingeklemmt wurde.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Acht Verletzte wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht, fünf weitere am Unfallort ambulant behandelt.

Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten wurde die A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Grönenbach und Woringen gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft und ein Unfallsachverständiger waren am Unfallort im Einsatz.

(rls/AFP)