Aachen: Mit Rohrreiniger Kinder verletzt - 53-Jähriger gesteht

Ein 53-jähriger Mann hat gestanden, ätzenden Rohrreiniger auf Spielplätze in Aachen ausgestreut zu haben, mit dem im Sommer 2017 vier kleine Kinder verletzt wurden. Er habe zu keiner Zeit jemanden verletzten oder töten wollen, ließ der 53-Jährige beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Aachen durch seinen Anwalt erklären. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten versuchten Mord in fünf Fällen vor. Dieser fühlte sich nach eigenen Angaben durch seine Nachbarn und durch Kinder, die in seiner wahrscheinlich kranken Wahrnehmung immer wieder seinen Namen riefen, drangsaliert. Er habe erreichen wollen, dass "die Leute wegblieben". Nach einem ersten Gutachten ist der Mann psychisch krank und schuldunfähig.