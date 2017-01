Düsseldorf: Nahverkehr ohne Tarif-Dschungel

Die Enquete-Kommission des Landtags über die Zukunft des Nahverkehrs.

Die Wahl des richtigen Fahrscheins im Nahverkehr soll einfacher werden. Zwei Jahre lang hat sich eine Enquete-Kommission aus Düsseldorfer Landtagsabgeordneten und Sachverständigen über die Zukunft des Nahverkehrs informiert. Gestern legte das Gremium Leitsätze vor.

Bund und Land sollten die staatliche Finanzierung ausweiten. Vor allem die Schienenwege aus den 60er und 70er Jahren müssten saniert werden. Laut Verband der NRW-Verkehrsbetriebe würden bis 2025 für die Sanierung der Infrastruktur von Straßen- und U-Bahnen jährlich 220 Millionen Euro benötigt.

Es gibt in NRW mehrere Verkehrsverbünde für den Nahverkehr. Die Kommission schlägt harmonischere Strukturen vor. Auch solle der Tarifdschungel gelichtet und eine Fahrt über Tarifzonen einfacher werden. Vor allem die alten U- und Stadtbahnen müssen überholt werden. Die Bahnen im Ruhrgebiet seien vollkommen überfüllt, sagte der CDU-Abgeordnete Henning Rehbaum. Das System müsse so erneuert werden, dass die Bahnen in dichterem Takt fahren können. Duisburg gilt als besonders bedürftig.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollten für mehr Kundenfreundlichkeit genutzt werden, meint die Kommission. Mit Hilfe von Apps oder einfach zu bedienenden Kundenportalen könnten komplizierte Dinge - etwa den richtigen Tarif zu finden - einfacher werden. Wegen gekürzter Nahverkehrsangebote könnten weniger Fahrgäste kommen und die Attraktivität insgesamt leiden, lautete eine Sorge. In NRW werden jährlich etwa 2,4 Milliarden Fahrgäste im Nahverkehr gezählt, Tendenz steigend.

Für einen kilometerbasierten Tarif sprach sich SPD-Politiker Carsten Löcker aus. Bislang müssten Fahrgäste teils innerhalb eines Verkehrsverbundes Ticketpreise zwischen 13 Cent und 1,90 Euro pro Kilometer zahlen. Verkehrspolitiker Rolf Beu (Grüne) kritisierte das Durcheinander, etwa bei den standardisierten Bahnsteighöhen. Mal sind sie 75 Zentimeter, mal 95 Zentimeter hoch.

(dpa)