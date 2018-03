später lesen Schwerin Neugeborenes vor einer Haustür gefunden 2018-03-23T19:07+0100 2018-03-24T10:29+0100

Ein neugeborener Junge ist am Freitagmorgen, in eine Decke gewickelt, vor einer Haustür in Schwerin abgelegt worden. Eine Zeitungszustellerin alarmierte gegen 5 Uhr die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte.