Düsseldorf: "Nie mehr Fastelovend" an der Spitze der jecken Hits

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat in der laufenden Karnevals-Session das Hörverhalten seiner Nutzer analysiert. Daraus wurde Anfang Februar eine Liste mit den meistgehörten Karnevalshits in NRW erstellt.

Bei Platz eins sind sich die Jecken aus dem gesamten Rheinland einig: "Nie mehr Fastelovend" von der Bonner Band Querbeat ist das am häufigsten gestreamte Karnevalslied. Obwohl der Hit bereits 2014 veröffentlicht wurde, haben die Karnevalisten an dem rhythmischen Sound in diesem Jahr besonders Gefallen gefunden. In dem Lied geht es um die große Liebe, die im Karneval gefunden wurde und jedes Jahr aufs Neue mit der dicken Trommel gesucht wird.

Mit gleich vier Hits hat es die kölsche Band Kasalla in die Top Ten der Karnevalssongs geschafft. Hartnäckig hält sich auf Platz zwei der Freibeuter-Hit "Pirate". Bei dem Stück handelt es sich um ein rockiges Seemannslied, das mit seinem einschlägigen Refrain "Heyyo! Hey hey Ho" zum Mitsingen animiert. Da auch das Piraten-Kostüm seit Jahren ein Dauerbrenner bei den Karnevalisten ist, können zu diesem Hit besonders viele passend verkleidete Jecken schunkeln.

Auf Platz drei landet Kasalla mit der Hymne "Stadt met K". Gemeint ist damit natürlich die Narrenhochburg Köln. Kein Wunder, dass der Hit etwa in Düsseldorf weniger ankommt. Hier schafft er es gerade mal auf Platz sechs.

(skr)