Essen: NRW bibbert - kälteste Nacht bisher

Die Temperaturen fielen in Teilen des Landes auf bis zu minus 15 Grad.

Die Autos sind zugefroren, die Menschen in NRW bibbern: Die Nacht zu gestern war die bislang kälteste dieses Winters in Nordrhein-Westfalen. Vor allem in den höheren Lagen sind die Temperaturen dem Deutschen Wetterdienst zufolge in den zweistelligen Minus-Bereich gefallen. Die kältesten Werte wurden an den Messstellen in Eslohe im Sauerland (-15,4 Grad), in Bad Berleburg (-13,9) und in Brilon (-12,8) gemessen. Im Westerwald rutschte eine Eisplatte vom Dach eines Kleintransporters und durchschlug die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos. Der 59 Jahre alte Autofahrer erlitt schwere Kopfverletzungen

Heute und morgen soll es laut dem Deutschen Wetterdienst mildere Temperaturen von bis zu plus vier Grad sowie einige Niederschläge geben.

(dpa)