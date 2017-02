später lesen Düsseldorf Nur jede zweite Unfallflucht wird aufgeklärt 2017-02-24T19:12+0100 2017-02-25T08:58+0100

Die Zahl der Menschen, die sich nach verschuldeten Unfällen in NRW aus dem Staub machen, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Seit 2006 nahmen die Unfallfluchten auf 127.605 Fälle zu - bei einer Gesamtzahl von 600.000 Unfällen auf Straßen in NRW. Das entspricht nach Angaben des Innenministeriums einem Zuwachs von 20.000 Fällen. Bei 5500 Unfällen wurden in den vergangenen Jahren Menschen verletzt.