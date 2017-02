Köln: Offenbar Todesdrohungen gegen Maritim-Mitarbeiter

Im Streit um den Bundesparteitag der AfD im Kölner Maritim gibt es offenbar massive Drohungen gegen Mitarbeiter des Hotels. Das berichtet der Betriebsrat und fordert ein Ende der Hetzkampagne.

Seitdem der AfD-Termin öffentlich bekannt wurde, so berichtet der Betriebsrat, sei die Belegschaft Bedrohungen und Anfeindungen ausgesetzt. Die Einmischung der Karnevalskünstler habe das noch verstärkt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen werden während ihrer Arbeitszeit mit dem Tode bedroht. Uns wird gesagt, dass wir auf keinen Fall an diesen beiden Tagen arbeiten sollten, weil der ganze Bau brennen wird", schreibt der Betriebsratsvorsitzende.

Das Bündnis "Köln gegen Rechts" hatte Proteste gegen den geplanten Bundesparteitag der AfD im April in Köln angekündigt. Auch Karneval-Stars wie die Höhner, Kasalla oder Brings fordern die Absage. Seitdem gibt es einen Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern sowie einen Sturm der Entrüstung bei Facebook gegen das Hotel, das an der Veranstaltung festhalten will. AfD-Politikerin Beatrix von Storch nannte Karnevalisten, die gegen die Veranstaltung protestierten, "erbärmliche antidemokratische Gutmenschenfanatiker".

