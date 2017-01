später lesen Siegen/Belrin Polizei erschießt randalierende Wildschweine Teilen

Wildschweine haben am Wochenende die Polizei in Berlin und in Siegen auf Trab gehalten. In Berlin griff am Samstag ein wildgewordener Keiler mehrere Menschen an, es gab drei Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Demnach war eine Wildschweinrotte im Stadtteil Reinickendorf aufgetaucht. Ein Tier habe sich abgesondert und an einem Vereinsheim eine Frau und zwei Männer leicht verletzt. Um Schlimmeres zu verhindern, sei der Keiler von der Polizei erschossen worden. Der Rest der Rotte sei da bereits wieder weg gewesen.