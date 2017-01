später lesen Osnabrück Polizei ertappt Bobbycar als "Falschparker" Teilen

Wohl selten stößt ein Falschparker-Einsatz der Polizei auf so viel Sympathie wie derzeit in Osnabrück: Via Facebook suchen die Beamten nach dem Besitzer eines roten Kindergefährts, das vor einer Wache gefunden wurde. "Falls jemand sein 1-PamperS-starkes Fahrzeug vermisst, kann sich der/die rechtmäßige Besitzer/-in gerne telefonisch bei uns melden", heißt es in dem Aufruf der Polizei. "Das Fahrzeug gehört nicht zu unserem Fuhrpark, auch wenn wir hier gerne einen schnellen, roten Flitzer hätten." Hunderte Facebook-Nutzer gaben der Polizei ein positives Feedback für ihr Bemühen.