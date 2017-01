später lesen Leverkusen Polizei findet Schwerverletzten im Auto Teilen

Auf der Rückbank eines abgestellten Autos in der Leverkusener City unweit der Fußgängerzone hat eine Polizeistreife einen desorientierten Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Der 49-jährige schwebte gestern noch in Lebensgefahr. Wegen seines Gesundheitszustandes konnte er noch nicht vernommen werden. Wie dem Mann die Verletzungen zugefügt wurden, ist unklar. Eine Gewalttat kann nicht ausgeschlossen werden. Ein Passant hatte die Polizisten auf den regungslosen Mann auf der Autorückbank aufmerksam gemacht. Ein herbeigerufener Notarzt behandelte ihn und begleitete ihn in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Kripo ermittelt und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem rätselhaften Geschehen geben können.

