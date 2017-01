Unfall in Silvesternacht: Polizei in Leipzig findet abgetrennte Finger

In einem Tunnel hat die Leipziger Polizei in der Silvesternacht zwei abgetrennte Finger gefunden. Von einem Verletzten war zunächst nichts zu sehen - später konnten die Gliedmaßen jedoch zugeordnet werden.

Die Polizei in Leipzig hat in der Silvesternacht zwei vermutlich beim Böllern abgesprengte Finger gefunden. Diese hätten in einem Fußgängertunnel am Hauptbahnhof gelegen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

"Es war erst unklar, wem die überhaupt gehörten, denn ein Verletzter war nicht zu sehen", zitiert die "Leipziger Volkszeitung" eine Polizeisprecherin. Die Einsatzkräfte brachten die Finger dem Bericht zufolge in die städtische Notfallambulanz, wo sich schließlich auch der verletzte Besitzer fand.

Dieser war laut "Leipziger Volkszeitung" zuvor an der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei gehe davon aus, dass der Verletzte seine Finger beim Böllern verloren hatte und danach Hilfe suchend umhergeirrt war.

Ob die Finger in der Notfallambulanz wieder angenäht werden konnten, ist bislang unbekannt.

(rls/dpa)