Leverkusen Polizei verhindert Waffengeschäft in Leverkusen 2017-04-30

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Leverkusen am Samstag drei mutmaßliche Waffenhändler (38, 39, 44) gestoppt. Zwei der Männer - die Käufer - wurden dabei verletzt. Die Einsatzkräfte hatten das Auto der beiden, in dem sich zwei Pistolen befanden, auf einer Hauptstraße zwischen den Stadtteilen Opladen und Wiesdorf gestellt. Die zwei sind wieder auf freiem Fuß. Der Verkäufer wurde in seiner Wohnung in Opladen verhaftet. Bei ihm fanden die Ermittler einen scharfen "Schießkugelschreiber". Geleitet wurde der Einsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach.

