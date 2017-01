Monaco: Prinzessin im Rampenlicht: Caroline von Monaco wird 60

Als junge Frau wurde Caroline von Paparazzi verfolgt. Der Schutz ihrer Privatsphäre wurde für die monegassische Prinzessin im Lauf der Jahre ein besonderes Anliegen. Sie zog dafür durch viele juristische Instanzen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wies aber vor drei Jahren eine Beschwerde Carolines über Urlaubsfotos in der Regenbogenpresse endgültig ab.

Heute wird die älteste Tochter des 2005 gestorbenen Fürsten Rainier III. und der glamourösen US-Schauspielerin Grace Kelly ("Über den Dächern von Nizza") 60 Jahre alt. Für den Ehrentag selbst ist Diskretion angesagt. Eine öffentliche Feier werde nicht vorbereitet, heißt es im Fürstenpalast. Morgen wird sie aber beim Galaabend des renommierten Zirkusfestivals anwesend sein.

Das Leben der Adligen, die seit ihrer Hochzeit mit dem Deutschen Ernst August Prinz von Hannover auch Caroline von Hannover heißt, zeigt, dass es neben praller Sonne in Monaco auch viel Schatten geben kann. Am 3. Oktober 1990 verunglückte ihr damaliger Mann Stefano Casiraghi bei einem Rennbootunfall tödlich. Die drei gemeinsamen Kinder Andrea, Charlotte und Pierre wurden Halbwaisen. Bereits nach dem Unfalltod ihrer Mutter 1982 musste sie Verantwortung übernehmen, stieg an der Seite ihres Vaters Rainier zu einer Art "First Lady" des Ministaats auf.

Inzwischen rückt die neue Generation des Monaco-Clans ins Rampenlicht. Carolines Kinder sind dabei stilprägend. Ehemann Ernst August fehlt dagegen schon seit Jahren bei gesellschaftlichen Ereignissen in Monaco.

