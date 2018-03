später lesen Berlin Rätselhafter Tod einer 14-Jährigen in Berlin 2018-03-08T18:28+0100 2018-03-09T07:34+0100

Eine 14 Jahre alte Jugendliche ist in einer Berliner Wohnung unter völlig unklaren Umständen getötet worden. Die Mutter hatte das Mädchen am frühen Mittwochabend mit schweren Verletzungen gefunden und Polizei und Rettungskräfte gerufen. Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Eine Mordkommission ermittelt nun in dem Fall im nordöstlichen Stadtteil Alt-Hohenschönhausen. Eine Obduktion bestätigte den gewaltsamen Tod, die Hintergründe sind völlig unklar. Laut Medienberichten soll das Mädchen mit Messerstichen getötet worden sein.